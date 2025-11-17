Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя усилията в Камарата на представителите за публикуване на допълнителни документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн — рязък завой спрямо досегашната му позиция.

Тръмп се скара с един от най-верните си съюзници заради скандала "Епстийн"

„Републиканците в Камарата трябва да гласуват за разсекретяване на досиетата на Епстийн, защото няма какво да крием“, написа Тръмп в платформата си Truth Social, определяйки скандала около бившия си познат като „измама на демократите“.

Тръмп: Демократите отново се опитват да пробутат измамата „Епстийн“

Критици обвиняват Тръмп, че е искал да блокира гласуването, за да предотврати разкриване на информация, която може да го уличи в престъпления— твърдения, които той отрича. Темата предизвика необичайно напрежение сред иначе лоялните към него републиканци.

Редактор: Ивайла Митева