Сенатът на САЩ също одобри законопроекта за публикуване на всички документи, свързани с разследването за сексуални престъпления на финансиста Джефри Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 година. Това се случи броени часове след като Камарата на представителите даде своята подкрепа за това.

Сега остава законът да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Той бе против публикуването на документите, имащи отношение към случая с осъдения за сексуални престъпления вече покоен финансист, но впоследствие промени позицията си на фона на обществения натиск.

Камарата на представителите одобри законопроекта с един глас "против", а горната камара на Конгреса го направи с единодушие. Сенатът използва специална процедура, за да бъде гласуван текстът без дебати или промени.

Става дума за Закона за прозрачността на досиетата на Епстийн – решение, с което се отварят файлове, пазени в тайна повече от 20 години. Решението на конгресмените задължава Министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани с разследванията на Джефри Епстийн, като се вземе предвид защитата на възможни текущи наказателни преследвания и на самоличността на непълнолетните жертви.

Вносителите на документа и от двете партии призоваха американския президент да не чака Конгреса, а да нареди на Министерството на правосъдието да публикува досиетата, което той има правомощията да направи.

Наскоро нови документи повдигнаха въпроси за Епстийн и неговите сътрудници, включително имейл от 2019 г., който той написал до журналист, в който се казва, че Тръмп "е знаел за момичетата". Белият дом обвини демократите, че избирателно са публикували имейли, за да очернят републиканския президент.

Тръмп никога не е бил обвиняван в неправомерни действия във връзка с Епстийн. Финансистът, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше процеса срещу него, имаше много видни познати в политическите кръгове и сред знаменитостите, освен Тръмп.

Преди дни американският държавен глава призова републиканците в Конгреса да подкрепят публикуването на документите, свързани с разследването на Епстийн. В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп заяви, че нямало какво да крие и че не се притеснява от разсекретяването на файловете.

Редактор: Цветина Петкова