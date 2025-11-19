Бившият министър на финансите на САЩ Лари Съмърс подава оставка от борда на директорите на OpenAI, съобщи създателят на ChatGPT.

Напускането му идва след публикуването на имейли, които показват, че той е поддържал приятелски отношения с Джефри Епстийн дълго след като финансистът се призна за виновен през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетно момиче.

„Лари реши да подаде оставка от Борда на директорите на OpenAI и ние уважаваме решението му“, се казва в изявление на борда.

„Оценяваме многобройните му приноси и перспективата, която той донесе на Борда.“

Съобщението пристигна ден след като Съмърс заяви, че се оттегля от публични ангажименти.

„В съответствие с обявяването ми за оттегляне от публичните ми ангажименти, реших да подам оставка и от борда на OpenAI“, заяви Съмърс в отделно изявление. „Благодарен съм за възможността да служа, развълнуван съм от потенциала на компанията и очаквам с нетърпение да следя напредъка им", пише още в документа.

Съмърс се присъедини към борда на OpenAI през ноември 2023 г., част от усилията за възстановяване на стабилността в организацията с нестопанска цел и за връщане на главния изпълнителен директор Сам Алтман, след като предишните членове на борда уволниха Алтман дни по-рано.

Епстийн, който се самоуби преди няколко години, беше осъден сексуален престъпник, известен с връзките си с богати и влиятелни хора, което го направи обект на внимание сред американския елит.

Редактор: Цветина Петрова