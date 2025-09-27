Снимка: gettyimages
Това стана ясно, след като американски конгресмени от Демократическата партия публикуваха нова порция от тях
Милиардерът Илон Мъск и братът на британския крал принц Андрю са посочени в документите по делото Джефри Епстийн. Това стана ясно, след като американски конгресмени от Демократическата партия публикуваха нова порция от съдебните документи.
От тях се вижда, че Илон Мъск е бил поканен на частния остров на скандалния финансист през 2014-та. Не е ясно дали милиардерът е приел поканата. А принц Андрю е посочен като пътник на борда на самолет, който пътува от Ню Джърси към острова през 2000-та година.
Демократите публикуваха писмо до Епстийн, за което се твърди, че е подписано от президента Доналд Тръмп
Заедно с него е пътувала партньорката на Епстийн Гилейн Максуел. Шест години след смъртта на осъдения за педофилия Епстийн, аферата продължава да е актуална.Редактор: Цветина Петкова
