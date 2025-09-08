Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите публикуваха в понеделник писмо със сексуален подтекст до Джефри Епстийн, за което се твърди, че е подписано от президента Доналд Тръмп. Самият той отрече незабавно като заяви, че не е написал писмото, нито е създал рисунката на пищна жена, която обгражда писмото.

Конгресът разсекрети хиляди документи по случая „Епстийн”

Тръмп е завел дело за 10 милиарда долара срещу The Wall Street Journal, изданието, което първо публикува предполагаемото писмо. То е част от албум от 2003 г., съставен за рождения ден на сексуалния престъпник Епстийн. Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите получиха копие от албума в понеделник като част от пакет документи от наследството на Епстийн.

Белият дом до момента не е коментирал. Тръмп обаче отрече да е написал писмото и да е създал рисунката, наричайки репортажът по случая „неверен, злонамерен и клеветнически“.

„Това не са мои думи, не и начинът, по който говоря. Освен това не рисувам“, каза Тръмп.

Писмото, публикувано от комисията, изглежда точно както е описано от The Wall Street Journal в статията. Писмото с името и подписа на Тръмп включва текст, ограден от ръчно нарисуван контур на нещо, което изглежда като жена с пищни форми.

„Приятелят е прекрасно нещо. Честит рожден ден - и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна“, се казва в писмото.