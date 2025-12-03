В сряда демократите от Комитета за надзор на Камарата на представителите публикуваха снимки и видеа от частен остров в Карибско море, който някога е бил собственост на Джефри Епстийн. Материалите хвърлят светлина върху мястото, на което се е извършвало сексуално насилие над млади момичета и жени от покойния престъпник.

Снимките и видеата показват няколко спални, бани и помещение, в което има нещо, наподобяващо зъболекарски стол с маски на стената, както и стационарен телефон, на който са написани първи имена като Дарън, Рич, Майк, Патрик и Лари.

Няколко видеа показват луксозните площи на имота, наподобяващ курорт, включително басейн, палми и извиваща се пътека с изглед към океана. Една снимка улавя кабинет с черна дъска, на която са изписани думи като „власт“, „измама“, „заговори“ и „политика“.

Коридорите на властта под прожекторa: Досиетата „Епстийн” разтърсват елита

Служител на Демократическата комисия каза пред CNN, че публикуваните материали досега никога не са били достъпни за обществеността и са направени на остров Little St. James в Американските Вирджински острови. Част от изображенията са цензурирани – имената на жени са заличени от съображения за сигурност.

Разкриването на снимките идва след като президентът Доналд Тръмп издаде закон, задължаващ Министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани с Епстийн. Очаква се пускането на тези файлове в близките дни.

„Тези нови снимки отразяват света на Джефри Епстийн и неговия остров по изключително тревожен начин. Публикуваме ги, за да осигурим прозрачност пред обществеността и да помогнем за изграждането на пълната картина на ужасяващите му престъпления“, заяви Робърт Гарсия, водещ демократ в надзорния комитет.

Американските Вирджински острови винаги са били обект на интерес за разследващите, които изучават десетилетията на злоупотреби на Епстийн. Той е бил собственик на островите Little St. James и Great St. James. Епстийн е прекарвал доста време в домовете си там и често е канил приятели и познати. Тези частни острови му позволявали да провежда незаконни действия години наред извън полезрението на обществото.

Вирджиния Джуфре, една от най-известните жертви на Епстийн, пише в посмъртните си мемоари, че на един от островите, когато е била на 18 години, Епстийн я е „трафикирал“ към мъж, който я е изнасилил.

И двата острова са закупени от милиардера инвеститор Стивън Декоф през 2023 г.

Миналия месец Комитетът за надзор поиска документи от генералния прокурор на Вирджинските острови, за да проучи живота на Епстийн и действията на полицията през 2020 г., както и последвалите споразумения на стойност милиони долари.

Тръмп подписа закона за публикуването на досиетата „Епстийн“

„Комитетът вярва, че документите за Епстийн, неговото имущество и съдебните дела на USVI ще подпомогнат разследването срещу него, Максуел и федералните разследвания срещу тях“, заяви председателят на комисията, републиканецът Джеймс Комър.

Комитетът е получил около 5 000 документа за финансовите записи на Епстийн, които според републиканците ще предоставят нови сведения за богатството и мрежата му. Досега са публикувани десетки хиляди документи, имейли и комуникации от неговото имущество, разкриващи нови линии на разследване.

Редактор: Ралица Атанасова