Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, изискващ публикуването на правителствени документи за осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Законът изисква Министерството на правосъдието да разкрие в рамките на 30 дни цялата информация от разследването по случая.

До скоро Тръмп се противопоставяше на разкриването на досиетата, но промени позицията си миналата седмица, след като срещна съпротива от жертвите на Епстийн и членове на собствената си Републиканска партия. Законът беше приет с огромно мнозинство и от двете камари на Конгреса, Камарата на представителите и Сената.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social президентът обвини демократите, че целта им със случая Епстийн е да отвлекат вниманието от постиженията на неговата администрация.

"Джефри Епстийн, който беше обвинен от Министерството на правосъдието на Тръмп през 2019 г. (Не демократите!), беше демократ през целия си живот, дарил е хиляди долари на политици демократи и е бил дълбоко свързан с много известни фигури, като Бил Клинтън (който пътува със самолета му 26 пъти), Лари Съмърс (който току-що подаде оставка от много съвети, включително Харвардския) и много други. Може би истината за тези демократи и техните връзки с Джефри Епщайн скоро ще бъде разкрита, защото ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОСИЕТАТА НА ЕПСТИЙН! По мое указание Министерството на правосъдието вече е предало близо 50 хиляди страници документи на Конгреса. Не забравяйте - администрацията на Байдън не предаде НИТО ЕДИН файл или страница, свързани с демократа Епстийн, нито пък някога са говорили за него. Демократите използваха проблема, който ги засяга много повече от Републиканската партия, за да се опитат да отклонят вниманието от нашите НЕВЕРОЯТНИ победи", написа Доналд Тръмп.

Експерти предупреждават, че дори и с подписа на президента, неговата администрация може да се опре на редакции, процедурни забавяния или продължителни федерални разследвания, за да скрие експлозивните подробности от общественото внимание.

Епстийн беше богат финансист, който се движеше в елитни кръгове в продължение на години, поддържайки близки връзки с бизнес магнати, политици, академици и знаменитости, на които беше обвинен, че е трафикирал момичета и млади жени за секс.

Тръмп и неговите съюзници прекараха години в разпространяване на теории за това, че влиятелни демократи са защитени заради връзките си с Епстийн, представяйки случая като мощен символ за това как влиятелни мъже могат да се крият зад адвокати, пари и връзки.

Самият Тръмп беше дългогодишен сътрудник на Епстийн, което повдигна въпроси за това какво е знаел за скандалната фигура.

Арестът на Епстийн през 2019 г. предизвика буря от възмущение и натиск за пълно разкриване на неговата мрежа, финансите му и хората, които му помагали да се измъкне. Конспиративните теории за прикриване се засилиха след смъртта му – обявена за самоубийство – в затвора в Ню Йорк скоро след това.

