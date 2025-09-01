Предполагаема руска атака, насочена към Урсула фон дер Лайен, е деактивирала GPS навигационната система на летището в Пловдив и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

„GPS сигналът в цялата зона на летището е бил изключен“, съобщил един от служителите на летището. След като е кръжал над аерогарата в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решение да приземи машината ръчно, използвайки аналогови карти.

Кремъл и Европейската комисия са били потърсени за коментар. Българската агенция за контрол на въздушното движение потвърди за случая в изявление пред Financial Times.

„От февруари 2022 г. насам се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушавани GPS системи и подправени сигнали. Атаките нарушават точното приемане на GPS сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи“, се казва в изявлението.

Така нареченото GPS заглушаване и подправяне, което изкривява или предотвратява достъпа до сателитната навигационна система, традиционно се използва от военните и разузнавателните служби за защита на чувствителни обекти, но все по-често влиза в употреба и от страни като Русия като средство за нарушаване на цивилния живот.

Припомняме, че председателят на ЕК пристигна на визита у нас в неделя. Фон дер Лайен кацна в Пловдив и оттам се отправи към Сопот, където с премиера Росен Желязков инспектираха „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД. Още тогава стана ясно, че има известно забавяне в полета на Фон дер Лайен, но то беше оправдано с „лоши метеорологични условия”.

Редактор: Калина Петкова