Решението на Обединените арабски емирства да напуснат петролния картел ОПЕК е много повече политическо, отколкото икономическо. Това е възможност на Абу Даби да преформатира своята позиция в посока Вашингтон и да накърни интересите на Саудитска Арабия, която пък ще загуби част от контрола си над петролните условия в света. Това заяви в предаването "РеВизия" по NEWS NEWS международният анализатор и експерт по политиката в Близкия изток Руслан Трад. Той коментира труса от последната седмица, дошъл вследствие на решението на един от най-важните членове на ОПЕК да напусне картела.

"Много коментари се появиха след решението на ОАЕ, но вече официално страната е вън от ОПЕК. Това решение на Абу Даби не е било съгласувани с другите членове, включително със Саудитска Арабия, което е безпрецедентно. Да, Катар излезе преди години, Ангола също, но значението на Емирствата е по-голямо за самия картел, както и за Саудитска Арабия. Тук има повече политическо решение, отколкото икономическа логика. Блокадата на Ормуз е активна, няма движение, не е това, което беше преди. Дори да има възстановяване на количеството петрол, което може да изнесе ОАЕ, тя няма как да ги изнесе".

Големият губещ от това решение изглежда Саудитска Арабия, която много дълго време играе от позицията на неформален лидер на картела и е тясно зависима от високите цени, за да попълни изтънелия си от огромни инфраструктурни проекти бюджет. "Отношенията с Рияд са ключът. Другият ключ са Щатите. Удрят се интересите на Саудитска Арабия, която е най-важният член на ОПЕК и нейното влияние е най-голямо, тя контролира добиви и съкращения, тя е зависима от високата цена, за да подкрепя своя бюджет, заради своите проекти. Но прави впечатление, че Ирак също е над квотата, значи може да го направи и Абу Даби. Не е в това отговорът".

Не трябва да се забравя обаче, че ОАЕ и Саудитска Арабия са съперници на много фронтове, независимо от привидната им обща геополитическа позиция по важни въпроси на глобално ниво.

"Тепърва ще се изчислява какво е измерението на щетите. Саудитците са тихи за момента, но това не е изненадващо. Те са такива във външната политика, но ще видим противопоставяне между Абу Даби и Рияд на терен - в Йемен например, както и в Судан. В Судан става дума за достъп до злато и земеделски земи, за пристанищата. В Йемен вече имаме сблъсък. На фона на излизането от ОПЕК, трусовете за Саудитска Арабия са много".

При всички положение, сериозните анализатори са единодушни - големият печеливш от разбирането на единодушието в ОПЕК, е САЩ и Доналд Тръмп. "Тръмп отдавна промотира разбирането на ОПЕК отдавна. Той дойде и преди втория си мандат с обещанието за ниски цени на петрола, което е свързано с инфлацията. Цената на газа в Щатите е вече 5 долар за галон, ще се увеличава още. Това решение на Абу Даби се поставя в този контекст - преструктуриране на цялата политика в посока Вашингтон. Те флиртуват - Емирствата, и с Китай отдавна. Но очевидно е, че се избра синхронизация със САЩ".

Една от нетолкова видимите причини за решението на ОАЕ е свързано все пак и с икономиката. Емирствата диверсифицираха икономиката си, огромните им инвестиции на Запад ги накараха да смятат, че е важно за тях и Западните икономики да вървят и генерално вече не са толкова тясно зависими от експорта на петрол. "Определено, в това отношение Емирствата са напред, сравнение с Рияд. Те разнообразиха своята икономика и това е част от причините да искат близки отношения със Щатите. Но те имат и отношения с Израел, имат двустранни договори за инвестиции в Щатите. Парите, които ще налеят там ще дадат 480 000 работни места само в САЩ. Това са огромни сделки".

Историята на един картел (коментар на водещия)

Картелите са забранени из целия свят. Класическите картели, които предполагат споразумения между частни компании, са незаконни, защото фиксирането на цените, определянето на квотите, разделянето на пазарите убива конкуренцията, води до по-високи цени на потребителите, спъва иновациите, намалява ефективността.

Per se illegal или казано на български - автоматично незаконни, пък ги описва първият антитръстов закон в САЩ от 1890 г. Казано простичко, ако днес "Ексон Мобайл", "Шел" и "Шеврон" се съберат и кажат: "Ние ще действаме заедно" - няма държава в света, която да не им каже: "Ами не, няма". И седянката ще бъде разтурена, ако ми позволите това малко вдъхновение от недотам изискания български политически живот. Дотук чудесно, но - както добре знаете, ние всички сме пряко зависими от точно един такъв картел - ОПЕК, организацията на страните, производителки на петрол.

Не може да не се питали - как е възможно? Как е възможно целият свят да се води по желанията на един абсолютно видим картел, когато картелите по света са абсолютно забранени, пер се илигъл. Е, отговорът е прост - държавите не са компании, а ОПЕК е картел на държави. Държавите имат т.нар. суверенен имунитет - не могат да бъдат съдени по антимонополните закони като частни компании, международното право признава задачата им да управляват природните си ресурси, както си искат, а и освен това - за всеки случай, ОПЕК нарича себе си наднационална организация за координация на политики. И така- картелът е картел, но не точно.

Не е приятен, но няма какво да направим. Това са си мислели и точно тези страни от ОПЕК до 1960 г., до когато частните компании пък са били големите играчи на пазара за сметка на държавите. Т.нар. Седем сестри - седемте големи петролни компании, са контролирали до 98% от търговията в света в края на 50-те години. ОПЕК всъщност не е просто картел, той е бунт срещу онова статукво и правото на държавите със залежи да контролират тези залежи. Иронията, разбира се, е зловеща - светът се откачи от едно иго, за да падне в друго. Но светът се променя, а петролната ера няма да завърши, защото е свършил петролът, както каменната ера не свърши, защото свършиха камъните. Това последното не е моя шега, а на един от легендарните министри на петролна на Саудитска Арабия. Петролната ера ще свърши, но не скоро. Изглежда обаче, че консенсусът за ОПЕК приключи. Защо и какво следва? Идва ли краят на една приказка за бунт и нов ред?

Редактор: Станимира Шикова