Доналд Тръмп приветства решението на ОАЕ да се оттеглят от ОПЕК и заяви, че според него този ход може да допринесе за понижаване на цените на петрола, предаде "Ройтерс".

"Мисля, че това е чудесно", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом в отговор на въпрос какво смята за решението на ОАЕ.

ОАЕ, един от най-големите производители на петрол в групата, обявиха вчера, че напускат ОПЕК. Това е удар за организацията на фона на безпрецедентната енергийна криза, предизвикана от иранската война, която изважда наяве разногласията между страните от Персийския залив, отбеляза "Ройтерс".

"В крайна сметка смятам, че това е нещо положително - ще помогне за понижаване на цените на горивата, на петрола и изобщо на разходите. Очевидно в ОПЕК има проблеми", добави Тръмп.

