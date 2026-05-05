Над 3000 са кръводадарителите под пагон и в администрацията на Българската армия, които всяка година помагат на пациентите на ВМА. С личния си пример те са сред най-активните посланици на доброволното кръводаряване у нас, съобщават от ВМА.

От началото на 2026 година кръводарителите във ВМА са 2864, а само през април те достигат 1000 – рекорд на месечна база за лечебното заведение. От всички тях „кръводаряванията под пагон“ са 1423 – с повече от 200 спрямо същия период на миналата година.

Внавечерието на 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, Военномедицинска академия изразява признателност към военнослужещите и цивилните служители от военните формирования, които подкрепят една от най-значимите каузи – безвъзмездното кръводаряване, пишат още от ВМА.

"Зад тези числа стоят хора с чувство за дълг и отговорност. Кръводаряването е акт на съпричастност, който спасява живот ежедневно. Благодарим на всички военнослужещи и цивилни служители, които с личния си пример подкрепят тази кауза," подчерта проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

