Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи - изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основна цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията.

“Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април 2026 г., които преминаха без сътресения”, се посочва в прессъобщение на Министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване, както и засилен контрол върху процеса чрез видеонаблюдение и система за обработка на сигнали в реално време. Въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели.

Евростат: 36% българи ползват е-управление

В областта на инфраструктурата ведомството е работило по разширяването на Единна електронна съобщителна мрежа, като е подобрена координацията между институциите и са набелязани нови доставчици. В същото време е отчетена необходимост от по-добър контрол и ускоряване на процесите, за да се постигнат заложените цели. Сред ключовите постижения е и изготвянето на Национална стратегия за управление на данните до 2030 г., която поставя основа за по-ефективно използване на информацията в публичния сектор. Паралелно с това е разработен прототип на дигитален портфейл за електронна самоличност.

Министерството отчита и първи стъпки по прилагането на европейските правила за изкуствен интелект, както и анализ на състоянието на киберсигурността, който показва, че въпреки инвестициите системата все още има нужда от сериозно развитие. В заключение от ведомството заявяват, че оставят „стабилна и структурирана основа“ за следващото правителство в посока изграждане на модерна цифрова държава.

Редактор: Ралица Атанасова