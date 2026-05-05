100 години от рождението на един от най-големите бунтари сред поетите – авторът на скандалния „Вой” Алън Гинзбърг. Той остава в историята като глас на контракултурата и символ на свободното слово. Неговата поема, публикувана през 1956 г., предизвиква обществен скандал заради откровения си език и теми, които дотогава рядко намират място в литературата.

Повече за Гинзбърг разказа преводачът Владимир Левчев в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

"Аз го познавах. Запознах се с него през 94-та година в Манхатън в неговия дом. При Гинзбърг цензурата не беше от политически характер. Проблемите бяха от друго естество - нецензурни думи. През 56-та година, когато излезе "Вой" на Гинзбърг - голямата поема, която е заглавна за книгата "Вой" от същата година, той е даден под съд. Това е последният път, когато се прави опит за цензура в американската литература. Той печели делото. Поради този процес „Вой” става най-популярната и продаваната стихосбирка в съдебната зала", каза Левчев.

