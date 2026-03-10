Фондация „Стоян Камбарев“ обяви победителя в категория „Мултиталант“ - Анастасия Стоева. Поет, литературен критик, дизайнер, илюстратор и аниматор на късометражни анимационни проекти - млад артист, който уверено се движи между различни форми на изкуството.

Интересът ѝ към изкуството започва още в ранна детска възраст. Едва на пет години започва да свири на цигулка и учи в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София, като посещава и майсторския клас на проф. Минчо Минчев. В гимназията получава първата си електрическа китара и започва да се занимава с поп и джаз пеене, както и да композира собствени песни.

Анимацията се оказва естествено продължение на интересите ѝ, защото съчетава кино, визуално изкуство и разказване на истории. Затова Анастасия записва анимационно кино в Нов български университет. По време на обучението си работи по анимационна миниатюра за международния проект на ASIFA „Spiritus Mundi: Animating the World“, представен в киносалони по света.

Този опит поставя началото на студио „Половин човек“ - творчески колектив, който тя създава заедно със свои съмишленици. Заедно работят по различни проекти – анимационни късометражни филми, реклами, както и изработка на кукли за стоп-моушън и реквизит. През 2025 година участва в ежегодната изложба на фондация Multi Culti “The Sofianer“.

Анастасия израства в семейство на художници и още като дете прекарва много време в ателието на майка си. Днес работи като дизайнер на свободна практика, след като две години се занимава с илюстрация и оформление на книги в издателство. Илюстрира и собствената си стихосбирка „Неизвършени престъпления“, издадена през 2024 година от издателство Scribens. Книгата получава Наградата за дебют на националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов“, а нейни стихотворения са публикувани в български и международни литературни издания.

Още в ученическите си години тя печели първо място и Голямата награда на националния литературен конкурс „Петя Дубарова“, а по-късно е отличена и в конкурса „Веселин Ханчев“. През 2024 година е сред стипендиантите на Международната поетическа конференция на фондация „Елизабет Костова“ в Копривщица и участва в литературни и поетични фестивали в България и чужбина.

Анастасия е в младежкото жури на FIPRESCI на Варшавския филмов фестивал 2024 г , както и част от Berlinale Talents в Сараево и Берлин тази година. В момента работи по своя дипломeн анимационен филм.

Ето какво споделя мултиталантливата Анастасия Стоева:

„Още от дете знаех, че искам да се занимавам с изкуство. Желанието да пиша, да рисувам и да разказвам истории остана през годините.За мен изкуството е призвание - вярвам, че дори да не беше моя професия, пак щях да създавам. Вдъхновяват ме малките неща от ежедневието - хората, улиците, случайните детайли около нас. Най-голямото удовлетворение идва от самия процес и от стремежа да правя нещата качествено.“

Останалите четирима победители в различните области на изкуството през 2026 година, номинирани за Наградата за Полет в Изкуството „Стоян Камбарев“ са не по-малко изумителни артисти: Станислав Койчев - „Културен Инфлуенсър“, Лилияна Александрова - „Визуално изкуство“, Гринго-Богдан Григоров - „Актьорско Майстроство“ и Виктор Теодосиев – „Музика“.

5-ма победители, но само един носител на Голямата награда, който ще грабне знаковата бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро. Най-важното е, че не само той (или тя), но и останалите четирима ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт-проекти и ще станат част от семейството на Фондация „Стоян Камбарев“, която дава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите.

Кой ще спечели „Наградата за Полет в Изкуството“, определя жури, в което влизат членовете на Фондацията начело с Председателя на УС актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева.

