Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил, а 89% от активните шофьори смятат въздуха в големите градове за замърсен. Това показват резултатите от проучване на тема „Нагласи към мобилността в България“, представено от Асоциацията на автомобилните производители във вторник.

Данните бяха презентирани от Маргарита Тодорова от агенция „Блу Пойнт“, която уточни, че изследването е проведено сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкета, с фокус върху градското население - София, градове с над 100 000 жители и с между 50 000 и 100 000 жители. Разпределението показва, че 42% от респондентите са от София, 35 на сто – от по-големите градове, а 23% – от средните по големина населени места.

Измами при покупка на автомобили „втора ръка“ от чужбина: През 2025 г. са установени 786 коли, обявени за издирване

Средната възраст на анкетираните е 41,4 години, като преобладават хора без управленски функции. Доходите им най-често са в диапазоните между 1535 евро и 2045 евро. Около 42% са в семейни отношения, като домакинствата обикновено се състоят от двама до трима души.

В едно домакинство има средно по 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила. Данните показват, че близо една трета от домакинствата имат по един неизползван автомобил, под 4% - по два, а над две трети нямат такива.

Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигател, следвани от дизеловите. Делът на хибридните и електрическите автомобили е значително по-нисък, като едва 2,1% от анкетираните притежават плъг-ин хибрид.

Около 55% от респондентите определят състоянието на автомобилите си като добро или задоволително, а 45% - като отлично. В по-малките градове по-често се посочва задоволително състояние, докато в София и големите градове преобладава оценката „отлично“.

Като основни проблеми се открояват липсата на паркоместа, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и нетолерантното поведение на пътя.

Около 85% смятат, че лошото състояние на инфраструктурата е основна причина за високата смъртност при пътни инциденти. Същевременно липсата на достатъчен контрол също се посочва като съществен фактор. Като мерки за справяне с проблема се открояват засилване на контрола и подобряване на проектирането на пътищата, докато обновяването на автопарка се подкрепя от едва 18%, а повишаването на глобите - от 39 на сто.

Схемата „Лизингови коли”: Семейство с 3 деца остана без автомобила си, оказа се обявен за международно издирване

По отношение на техническите прегледи 85,23% от анкетираните смятат, че трябва да се затегнат изискванията, включително чрез отнемане на лицензи при нарушения.

Данните показват още, че 46% от анкетираните планират покупка на автомобил през следващите една до две години, като 43% от тях биха избрали нов. Основен критерий за избор остава ниският разход на гориво, като 77 на сто го посочват като водещ фактор.

При предпочитанията за вид двигател 37% биха избрали бензинов автомобил, около една трета - хибриден, 20% - електрически, 7% - пълен хибрид, а 17% - дизелов. Автомобилите на газ остават най-слабо предпочитани с около 2-3%.

Редактор: Цветина Петкова