Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на морската столица Благомир Коцев. Разпоредителното заседание е насрочено на 30 юни, а като резервна е посочена датата 14-ти юли.

Подсъдими по делото, освен кмета Благомир Коцев, са и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и ПР експертът Антоанета Петрова.

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу Благомир Коцев

През март процесът беше временно преустановен заради участие на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. Съгласно българското законодателство, кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания. След като стана ясно, че двамата не влизат като депутати в 52-то Народно събрание отпадна и основанието за спиране на делото.