Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев. По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души, сред които двама общински съветници. Аргументът на съда за спирането на производството е, че съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание. Другите обвиняеми са бизнесменът Йордан Маринов и пиар експертът Антоанета Петрова.

Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента.

Припомняме, че Благомир Коцев беше задържан заедно с пиар експерта му, двама общински съветници и бизнесмен през лятото на миналата година. Причината - подозрения в корупция. Петимата са обвиняеми за общо 12 престъпления.

Коцев прекара близо 5 месеца в ареста. В края на ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева.