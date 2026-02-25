Снимка: БГНЕС
Според решението на съда заповедта на ГДБОП била написана неправилно
Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев. Според решението на съда заповедта била написана неправилно и на кмета на Варна не ставало ясно защо е задържан.
Решението на съда е от 20 февруари, но за него става ясно сега, потвърдиха за NOVA от СРС. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева обжалва решението във Варна, но то е изпратено за подсъдност в СРС, защото задържането е от ГДБОП.
Решението може да се обжалва в срок от 14 дни пред Административен съд - София-град.
