Софийският районен съд обяви за незаконосъобразно задържането за 24 часа на Благомир Коцев. Според решението на съда заповедта била написана неправилно и на кмета на Варна не ставало ясно защо е задържан.

Решението на съда е от 20 февруари, но за него става ясно сега, потвърдиха за NOVA от СРС. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева обжалва решението във Варна, но то е изпратено за подсъдност в СРС, защото задържането е от ГДБОП.

Решението може да се обжалва в срок от 14 дни пред Административен съд - София-град.