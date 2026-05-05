Екип от Военноморските сили е извършил операция по проверка и извозване на дрон, открит на плажа в град Бяла, област Варна.

Снимка: БГНЕС

Сигналът за намерения безпилотен летателен апарат е подаден днес. След това по разпореждане на ръководството на Военноморските сили е изпратен специализиран екип от базата във Варна.

Откриха военен дрон с боеприпаси на плаж в Синеморец (СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

На място военните са установили, че става дума за разузнавателен дрон. След оглед той е бил внимателно прибран и транспортиран до Военноморската база във Варна, като са спазени всички мерки за безопасност.

Редактор: Цвета Лазаркова