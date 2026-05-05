Измамници се представят за посредници, които уж могат да уредят по-високи пенсии срещу заплащане. За поредните случаи предупреждават от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Жертва на подобна схема е станала 90-годишна жена от квартал „Дивдядово“. В дома ѝ влязъл непознат мъж, който ѝ предложил срещу 170 евро да съдейства пенсията ѝ да бъде увеличена с 320 евро. Тъй като жената не разполагала с исканата сума, му дала 50 евро, след като той обещал по-малко увеличение - от около 100 евро.

Задържаха мъж за телефонна измама за над 11 хил. евро

В същия квартал е регистриран и втори подобен случай, при който възрастен човек е бил убеждаван да плати 100 евро срещу обещание за по-висока пенсия.

От полицията са категорични, че подобни „услуги“ не съществуват и няма законов механизъм, чрез който частни лица да влияят върху размера на пенсиите. Оттам апелират гражданите да не допускат непознати в домовете си и да не дават пари, независимо от уверенията, които получават. Органите на реда призовават и близките на възрастни хора да разговарят с тях и да ги информират за подобни измами.

Редактор: Цветина Петкова