Задържаха 48-годишен мъж за участие в телефонна измама, при която е поискана крупна сума пари под претекст за лечение на болен роднина.

По данни на разследването на 1 май 2026 г. неизвестно лице се е свързало по телефона с потърпевшия, представяйки се за служител на столична болница. В разговора измамникът съобщил, че снаха на мъжа е настанена за спешна операция на крака и са необходими пари за лечението.

Малко по-късно, около 13:30 часа, пред служебен вход на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ обвиняемият, действайки в съучастие с друг мъж, получил сумата от 11 700 евро.

По случая е образувано досъдебно производство за измама, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа.

