В Китай редица туристически дестинации заложиха на иновативни спектакли, вдъхновени от богатата история и традиционната култура на страната. В столицата Пекин беше представено сценично шоу за живота на Су Дунпо – емблематичен поет от династията Сун, съчетаващо музика, танц и модерни сценични ефекти.

В другите градове пък се организираха интерактивни представления, нощни обиколки, тематични пазари и културни събития, при които публиката ставаше част от действието и се запознаваше отблизо с местните обичаи и изкуства.

