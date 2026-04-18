В Лондон се проведе необичаен парад. Близо 900 ентусиасти преминаха по улиците на британската столица, карайки стар модел велосипед, наречен „Пени Фартинг”. Получил названието си от две британски монети с много различни размери, возилото има огромно предно колело и много малко задно.

Колоездачите бяха облечени в костюми от туид - тъкан, традиционно свързвана с Великобритания и Ирландия. Тя е била популярна в края на XIX и началото на XX век – приблизително по същото време, когато велосипедите „Пени Фартинг“ са били също на мода.

Моделът велосипед е изобретен около 1870 г. Бил много популярен в продължение на десетилетие, след което било изобретено возилото с две еднакви по размер колела и вериги.

