Ентусиасти - облечени като готвачи, супергерои и злодеи, се надбягваха, подхвърляйки палачинки в тиган. Надпреварата е отборна и е традиция в Лондон.

Тя се провежда на Покайния вторник, известен още като Ден на палачинките. Той предхожда Пепеляна сряда и поставя началото на Великия пост - 40-дневния период преди християнския празник Великден.

5-вековна традиция: В Сицилия „хвърляха” 12-килограмова пита сирене (ВИДЕО)

Отборът победител в състезанието получи тигани и трофей. Зрителите също можеха да похапнат палачинки, като събраните средства от продажбата им ще отидат за местни благотворителни организации.

Редактор: Станимира Шикова