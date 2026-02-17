Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
По този начин те отбелязаха последния ден преди Великденските пости
Ентусиасти - облечени като готвачи, супергерои и злодеи, се надбягваха, подхвърляйки палачинки в тиган. Надпреварата е отборна и е традиция в Лондон.
Тя се провежда на Покайния вторник, известен още като Ден на палачинките. Той предхожда Пепеляна сряда и поставя началото на Великия пост - 40-дневния период преди християнския празник Великден.
Отборът победител в състезанието получи тигани и трофей. Зрителите също можеха да похапнат палачинки, като събраните средства от продажбата им ще отидат за местни благотворителни организации.Редактор: Станимира Шикова
