Липсата на лидерите на по-голяма част от партиите не е нещо ново, учудващото е, че лидерът на първата партия не се показва все още. Това каза в предаването „Денят на живо” проф. Михаил Константинов, математик и анализатор в „Галъп интернешънъл Болкан” по повод срещите за консултации при президента в днешния ден.

Той смята, че е много възможно да има различни ситуационни мнозинства в парламента, тоест различните партии да се комбинират по между си по различни теми.

Според проф. Константинов има три точки от външната политика, които са много важни и за които новата водеща политическа сила трябва да вземе трудни решения.

„Първата е Съветът за мир за Газа – да участваме или не. Вторият въпрос е т.нар. споразумение с Украйна – ще бъде ли подкрепено в този му вид от партията на Радев. Третият и най-тежък проблем, по който трябва да се вземе незабавно решение, е дали да се присъединим към трите държави от ЕС, които решиха да не плащат за заема от 90 млрд. за Украйна”, коментира проф. Константинов и допълни, че смята, че на Радев ще му е много трудно да подкрепя досегашните решения на служебното правителство.

„Нищо по-страшно няма от това да се намали нещо, което вече е дадено. Пенсиите и заплатите няма как да бъдат намалени в България без това да предизвика моментален и гневен протест. Резерви трябва да се търсят на друго място”, категоричен беше математикът.

Редактор: Цвета Лазаркова