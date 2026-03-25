Появата на нов политически играч и последствията от конфликта в Близкия изток дават възможност на партиите да формират нови идеи и послания в предизборната кампания. Това коментира Стоян Тачев от социогическа агенция "Мяра" в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. Според анализатора професор Михаил Константинов от "Галъп Болкан Интернешънъл" избирателите искат да видят прилични хора и е нужно единство, защото света го чакат страшни времена.

Двамата се обединиха около твърдението, че залогът в кампанията е вдигнат. Според Тачев правителството на Росен Желязков е станало "ненужно", заради влизането в еврозоната. Иначе е имало възможността да изкара пълен мандат. Протестите са легитимирали и решението на Румен Радев да подаде оставка като президент.

"Протестите желаеха едно нещо, но докараха Радев", отбеляза професор Константинов.

Беше отбелязана и темата, че кампанията на опозицията на бившето управление се гради около събирането на 160 депутати. Причината е, че това е нужната бройка депутати, за да започнат промени като съдебната реформа - в частност - избор на нов Висш съдебен съвет. Стабилното мнозинство би елминирало и нуждата от тематичните мнозинства, станали модерни в последно време, коментира Тачев.

Според анализаторите високата избирателна активност ще затвърди легитимността на следващия парламент. Те пожелаха успех на служебното правителство в провеждането на честни избори. Според Тачев "обществената заявка беше такава и служебният кабинет се опитва да я изпълни, да действа превантивно, за да ограничи контролирания вот това и да проведе честни избори".

