Консултациите при президента с парламентарно представените сили започнаха при засилен обществен интерес и очаквания за бързо съставяне на правителство, след като победителят в изборите разполага с мнозинство. Първата среща беше с представители на „Прогресивна България“. Експерти коментираха в студиото на „Твоят ден“ хода на процедурата и сигналите, които идват от политическите действия и изявления.

“Процедурата се движи бързо и стриктно по конституционните правила”, отбеляза пиар експертът Диана Дамянова. По думите ѝ обаче реалното съдържание на разговорите остава неясно, а обществото все още не знае какви конкретни политики ще бъдат реализирани. Тя определи ситуацията като „политическа енигма“, в която има „мълчалив министър-председател“ и неясно мнозинство. По отношение на ролята на опизицията в новосъставеното правителство Дамянова е категорична, че ще се води битка от другите партии кой ще бъде на върха й.

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Политологът доц. Татяна Буруджиева подчерта, че се наблюдава период на символични промени - както в институционалното поведение, така и в политическите действия. Тя отбеляза, че подобна символика е очаквана, но не и необходима за партия с категорично мнозинство. По думите ѝ обществото очаква ясно поемане на отговорност и прозрачност. “Ще бъдем свидетели на модел на управление, при който премиерът ще се появява публично само при позитивни новини, а комуникацията ще се води чрез говорители. Този подход трудно може да бъде устойчив в дългосрочен план”, смята Буруджиева. Тя заключи, че ще видим връщане към старата практика - фокусът да е върху изпълнителната власт.

Георги Куртев акцентира върху икономическите ограничения пред бъдещото управление. Той посочи, че макар властта да е концентрирана, реалните възможности за действие са ограничени от финансовата ситуация. Според него се наблюдава парадокс - големи очаквания и ограничен набор от възможни мерки. Куртев подчерта, че се говори за цели като ограничаване на разходите и подобряване на бизнес средата, но липсва конкретика за изпълнението.

Целия разговор вижте във видеото

Редактор: Ралица Атанасова