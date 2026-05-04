Лидерите от Европа и региона се събраха в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по две годишно - през пролетта и есента.

Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, като Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украйна, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия.

Президентът Йотова пристигна в Ереван за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Организацията беше създадена, след като Русия нападна Украйна през 2022 г. Идеята е засилване на връзките - икономически, културни и в сферата на отбраната, между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на Г-7 и Г-20, като няма свой секретариат, бюджет или служители.

На срещата в Ереван България е представена от президента Илияна Йотова.

От форума френският президент Еманюел Макрон призова Съединените щати и Иран да положат съвместни усилия за отварянето на Ормузкия проток, като заяви, че това е единственото решение за трайното възстановяване на корабоплаването. Той още подчерта, че Франция няма да участва в никаква операция с употреба на сила в рамките на план, който определи като "неясен".

"Към днешна дата, ако Съединените щати желаят да отворят отново или са готови да съдействат за повторното отваряне на Ормузкия проток, това е положително развитие. Именно за това настояваме от самото начало. Но няма да участваме в операции с използване на сила в рамките на план, който, поне от моя гледна точка, остава неясен. Затова създадохме специална мисия, по която работим, като военното планиране беше проведено в Лондон. Нашата основна цел е съвместно отваряне на протока между Иран и Съединените щати. Това е единственото решение, което може да гарантира трайното му отваряне, свободното корабоплаване и липсата на ограничения или такси. Европейците изграждаме собствени решения за сигурност. Това е посоката, която избрахме още през 2022 година - чрез създаването на Европейската политическа общност, чрез формирането на "Коалицията на желаещите", за да предоставим гаранции за сигурност на Украйна, както и чрез усилията ни за отваряне на Ормузкия проток. Това не е насочено срещу никого. Това е израз на стремежа на Европа да поеме съдбата си в свои ръце - чрез увеличаване на инвестициите в отбрана и сигурност и чрез изграждане на координирани европейски решения. Искам също така да подчертая, че е от изключителна важност примирието в Ливан да бъде спазвано. Само през изминалата нощ има десетки жертви. Това е ангажимент, който страните вече са поели. Казвам това в името на суверенитета и независимостта на Ливан, както и за защитата на цивилното население", заяви Еманюел Макрон.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър говори за покачващото се напрежение между американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в Ереван, която той използва, за да обяви намерението на Обединеното кралство да се присъедини към одобрения от Европейският съюз пакет от заеми на стойност 90 милиарда евро за Украйна, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува някои страни от НАТО за това, което той смята за липса на подкрепа за Вашингтон по отношение на конфликта с Иран, като преди дни обяви плановете си за изтегляне на 5000 американски войници от Германия.

Стармър предупреди за напрегнатите отношения по време на срещата на ЕПО, която беше доминирана от темите за конфликтите в Украйна и Иран, на фона на опасенията от намаляващия интерес на американския президент към решаването на първия конфликт и атаките срещу традиционните съюзници заради позицията им по втория.

"Не можем да отречем, че някои от съюзите, на които сме свикнали да разчитаме, не са в състоянието, в което бихме искали да бъдат", заяви британският премиер по време на дискусионния панел на ЕПО. "Напрежението в съюзите е по-голямо, отколкото би трябвало да бъде, и затова е много важно да се изправим пред този проблем като група от държави", подчерта той.

Стармър също така заяви, че щетите, нанесени на икономиките по целия свят от кризата в Близкия изток, "ще се отразят на нашите избиратели във всички наши страни".

Посещението му в Ереван се осъществява в момент, когато се очаква неговата Лейбъристка партия да претърпи тежко поражение на местните избори тази седмица.

Стармър обяви, че Великобритания ще започне преговори за присъединяване към заема на ЕС от 90 милиарда евро за Киев, възлизащ на около 78 милиарда британски лири.

В изявление след среща по въпросите на Украйна, която той съпредседателства заедно с Франция в рамките на срещата на върха на ЕПО, говорителка на Стармър заяви: "Лидерите обсъдиха заема от 78 милиарда британски лири от Европейския съюз за Украйна, а премиерът подчерта възможността, която участието на Обединеното кралство би донесло както за Украйна, така и за европейската сигурност".

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че не би подкрепила каквото и да е решение на президента на САЩ Доналд Тръмп за изтегляне на американските военни от Италия, предадоха Ройтерс и АНСА.

"Това е решение, което не зависи от мен и е решение, с което лично аз не съм съгласна“, подчерта Мелони в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

Миналата седмица Тръмп намекна, че вероятно може да реши изтегляне на американски военни от Италия и Испания, защото те не са помогнали на САЩ в Иран. Малко след това Тръмп обяви и съкращаване на американските военни в Германия с 5000 души, припомнят агенциите.

На брифинга днес Мелони каза, че Италия винаги се е придържала към ангажиментите, поети към НАТО и към цялата международна общност, намеквайки по този начин, че ако Тръмп изтегли военните от Италия, то той няма да изпълни поети от САЩ ангажименти към Европа.

"САЩ дискутират дезангажиране в Европа от известно време. Ние трябва да укрепим нашата сигурност и да увеличим нашия капацитет за реакция“, заяви Мелони.

Тя също така каза, че не смята, че някои от нещата, изречени по адрес на Италия, са правилни, визирайки критиките на Тръмп по адрес на Рим, че не е помогнал във войната в Иран.

В кулоарите на форума в Ереван Мелони беше попитана и дали ще проведе среща с американския държавен секретар Марко Рубио по време на неговата визита в Рим на 8 май. Мелони заяви, че „мисли, че ще проведе такава среща“.

Рубио ще посети Ватикана и Рим на 7 и 8 май.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за бързо предоставяне на първата вноска от заема на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро за Украйна, предаде ДПА.

"Важно е средствата да бъдат предоставени колкото се може по-скоро", написа днес Зеленски в социалната мрежа Екс, след като присъства на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.

Украинският президент уточни, че е обсъдил с председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен крайния срок за превеждането на първата вноска по заема, която ще бъде предназначена за съвместното производство на дронове. Средствата от първата вноска са необходими и за защитата на украинската енергийна инфраструктура, допълни Зеленски.

Освен с председателката на ЕК Зеленски се срещна с няколко европейски лидери, в това число френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.

Усилията за прекратяването на войната в Украйна са в застой заради войната в Иран, изтъкна украинският президент.

"Обсъдихме как да дадем нов тласък на този процес, както и връзките със САЩ и ролята, която Европа може да изиграе в него. Разговаряхме също за обстановката на фронта – важно е, че всички партньори отбелязаха, че позицията на Украйна сега е значително по-силна", посочи още Зеленски.

По отношение на конфликта с Русия Зеленски заяви, че решението на Москва да не излага бойна техника на годишния парад по случай победата на Съветския съюз във Втората световна война е ясен знак за все по-голямото отслабване на Русия.

"Русия обяви, че парадът на 9 май ще се състои без военна техника. Ако това се случи, това ще бъде първият подобен парад от много години насам. Руснаците не могат да си позволят да изложат военно оборудване и се опасяват, че над Червения площад могат да прелетят дронове. Това е много показателно, тъй като те не са силни сега", посочи Зеленски.

Украинският президент призова за засилване на натиска върху Русия чрез санкции и благодари на лидерите на държавите, които "продължават да се борят с руския сенчест флот".

