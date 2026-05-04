Снимка: iStock
-
Какви ще бъдат заплатите на новите лица във властта
-
Тенчо Тенев: Пътната безопасност трябва да се приоритет на всяко едно правителство
-
Светлин Тачев: Тези избори бяха преломни, българите гласуваха за стабилност и я получиха
-
Ваня Григорова: България е с най-нисък разход за труд в ЕС – три пъти по-евтина за работодателите, но цените не са по-ниски
-
Регионалното министерство пуска нова система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ
-
Мария Брестничка: България не знае какво иска да постигне за децата си
-
Студенти: Мащабът на изборната победа на "Прогресивна България" нямаше как да бъде предвиден
В дискусията взеха участие Велизар Шаламанов и Христо Грозев
Провеждането на парламентарните избори в България и евентуални изборни манипулации бяха основна тема на днешната среща на инициативата „Европейски щит за демокрация”. Служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев говориха за хибридните атаки по време на изборите.
Според Грозев главната цел на опитите за външна намеса в изборите у нас е била създаването на усещания, а не разпространение на дезинформация. Тази година Русия избра нов подход - да представя действията на Евросъюза като цензура и намеса, уточни той. Грозев добави, че в България има усещане за безнаказаност на словото, въпреки че не всяко изказване попада в рамките на европейското законодателство.
6,6 млн. избиратели, неизпълнени препоръки и политическа нестабилност: Излезе междинният доклад на Мисията за наблюдение на изборите
„Три основни политически партии показаха координирано неавтентично поведение и дейност. Това бяха предимно ДПС-НН, „Прогресивна България“, победителят и ИТН. Те се различаваха по различните си подходи. Наистина се гордея, че България активира механизма за бързо реагиране срещу дезинформацията и официално поиска подкрепа от Европейската служба за външна дейност. Това беше правилното решение и, честно казано, безпрецедентно”, заяви Христо Грозев.
От своя страна Велизар Шаламанов посочи: „Фокусът беше върху физическото присъствие - това, което МВР направи, за да предотврати купуването на гласове и влияние чрез физически средства, включително и в областта на киберсигурността. Бяхме доста ефективни като правителство в тази област”.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни