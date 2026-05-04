Провеждането на парламентарните избори в България и евентуални изборни манипулации бяха основна тема на днешната среща на инициативата „Европейски щит за демокрация”. Служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев говориха за хибридните атаки по време на изборите.

Според Грозев главната цел на опитите за външна намеса в изборите у нас е била създаването на усещания, а не разпространение на дезинформация. Тази година Русия избра нов подход - да представя действията на Евросъюза като цензура и намеса, уточни той. Грозев добави, че в България има усещане за безнаказаност на словото, въпреки че не всяко изказване попада в рамките на европейското законодателство.

„Три основни политически партии показаха координирано неавтентично поведение и дейност. Това бяха предимно ДПС-НН, „Прогресивна България“, победителят и ИТН. Те се различаваха по различните си подходи. Наистина се гордея, че България активира механизма за бързо реагиране срещу дезинформацията и официално поиска подкрепа от Европейската служба за външна дейност. Това беше правилното решение и, честно казано, безпрецедентно”, заяви Христо Грозев.

От своя страна Велизар Шаламанов посочи: „Фокусът беше върху физическото присъствие - това, което МВР направи, за да предотврати купуването на гласове и влияние чрез физически средства, включително и в областта на киберсигурността. Бяхме доста ефективни като правителство в тази област”.

