Областната дирекция на МВР - София е изплатила десетки хиляди евро на частната фирма „Юнит Асист“ за транспортиране на автомобили, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства. Това се е случвало въпреки че между страните не са били сключвани официални договори, разкрива разследване на Антикорупционния фонд.

По данни на организацията, в периода от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. към дружеството са преведени близо 30 000 евро за репатриране на моторни превозни средства, използвани като веществени доказателства по досъдебни производства.

В официален отговор до АКФ от ОДМВР - София потвърждават извършените плащания, но заявяват, че не са сключвали договори с частни фирми за подобни услуги. От дирекцията обясняват, че случаите са възлагани „на случаен принцип“ от разследващите органи, основно поради липса на собствен репатрационен капацитет.

От Антикорупционния фонд обаче поставят под съмнение този механизъм. „Критериите за т.нар. случаен подбор остават неясни“, коментира правният експерт на АКФ София Желева.

Данни, получени по Закона за достъп до обществена информация, показват, че около 85% от всички средства за репатриране в ОДМВР - София в разглеждания период са насочени към „Юнит Асист“. Общата сума достига приблизително 35 000 евро.

Освен нея, са използвани и други фирми като „Марина“ ЕООД, „Кимба-2021“ ЕООД, „АЙ ДИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД и „ЕС ТЕ КА“ ЕООД, но с многократно по-нисък обем на възлаганията.

„Юнит Асист“ е регистрирана през есента на 2023 г., като първоначално собствеността е била споделена между Юлиян Янков и дружество, свързано с Ивелин Кършаков. От средата на 2024 г. Янков става едноличен собственик.

Според данни, цитирани от АКФ, Янков има богато съдебно минало, включително множество присъди за измами и престъпления, свързани с автомобили. След реабилитация през 2023 г. фирмата му получава лиценз за пътна помощ.

Всички плащания към „Юнит Асист“ са извършени по време на ръководството на ОДМВР - София от старши комисар Тихомир Ценов, назначен през 2023 г.

АКФ повдига и въпроси около евентуални неформални връзки между фирмата и бивши висши служители в МВР, включително срещи и контакти, които според организацията изискват допълнителна проверка от компетентните органи. От дирекцията уточняват, че не са провеждани обществени поръчки за пътна помощ, тъй като сумите са под прага на Закона за обществените поръчки, но остава неясно как точно се избира конкретният изпълнител.

Редактор: Цветина Петкова