До него е Бебе Йода

Белият дом публикува в понеделник - 4-ти май, изображение, показващо Доналд Тръмп като герой от поредицата „Мандалорецът" и предстоящия филм „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу". Датата е известна още като Денят на Междузвездни войни.

Мандалорианецът на Тръмп е придружен от джедай Грогу, известен още като Бебе Йода. Тръмп носи американско знаме, въпреки че „Междузвездни войни“ се развива „преди много време в една далечна, далечна галактика“.

„В галактика, която изисква сила — Америка е готова. Това е начинът. May the 4th be with you“, се казва в публикацията на Белия дом в социалните мрежи.

Тръмп изтри публикация, изобразяваща го като фигура, подобна на Иисус

На изображението Тръмп като Мандалорец държи шлема на ловеца на глави в ръка.

В Деня на Междузвездни войни през 2025 г. Белият дом сподели генерирано от изкуствен интелект изображение на Тръмп като джедай.

Надписът към публикацията гласеше: „Честит 4-ти май на всички, включително на радикално левите лунатици, които се борят толкова усилено, за да върнат в нашата галактика ситските лордове, убийците, наркобароните, опасните затворници и добре познатите членове на бандата MS-13. Вие не сте Бунтът - вие сте Империята. May the 4th be with you“. Докато публикацията нарича политическите противници на Тръмп злите ситски лордове, светлинният меч, който Тръмп държи на изображението, е червен, което традиционно се използва само от злодеи от Междузвездни войни като Дарт Вейдър.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking