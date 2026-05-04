Белият дом публикува в понеделник - 4-ти май, изображение, показващо Доналд Тръмп като герой от поредицата „Мандалорецът" и предстоящия филм „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу". Датата е известна още като Денят на Междузвездни войни.

Мандалорианецът на Тръмп е придружен от джедай Грогу, известен още като Бебе Йода. Тръмп носи американско знаме, въпреки че „Междузвездни войни“ се развива „преди много време в една далечна, далечна галактика“.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

„В галактика, която изисква сила — Америка е готова. Това е начинът. May the 4th be with you“, се казва в публикацията на Белия дом в социалните мрежи.

Тръмп изтри публикация, изобразяваща го като фигура, подобна на Иисус

На изображението Тръмп като Мандалорец държи шлема на ловеца на глави в ръка.

В Деня на Междузвездни войни през 2025 г. Белият дом сподели генерирано от изкуствен интелект изображение на Тръмп като джедай.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025

Надписът към публикацията гласеше: „Честит 4-ти май на всички, включително на радикално левите лунатици, които се борят толкова усилено, за да върнат в нашата галактика ситските лордове, убийците, наркобароните, опасните затворници и добре познатите членове на бандата MS-13. Вие не сте Бунтът - вие сте Империята. May the 4th be with you“. Докато публикацията нарича политическите противници на Тръмп злите ситски лордове, светлинният меч, който Тръмп държи на изображението, е червен, което традиционно се използва само от злодеи от Междузвездни войни като Дарт Вейдър.