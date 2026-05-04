Средната земя намери своя нов Арагорн. Warner Bros. обявиха през април, че любимият на феновете герой от "Властелинът на пръстените" ще бъде изигран от Джейми Дорнан в следващия филм от поредицата - The Hunt for Gollum. Той обаче е посочен като Страйдър - Странникът, който по-късно разкрива, че е Арагорн - наследник на Исилдур, древен крал на Арнор и Гондор.

Виго Мортенсен е актьорът, който първоначално изгира тази роля в трилогията на Питър Джаксън.

Анди Съркис, който пък влезе в образа на Ам-Гъл (Голъм), сега е и режисьор на новата лента. По време на участието си в подкаста на Джош Хоровиц Happy Sad Confused, Съркис сподели, че Виго Мортенсен е много доволен, че Дорнан поема образа на Арагорн. "Виго е много развълнуван и 100% одобрява това", сподели режисьорът.

Въпреки че Съркис не разкри подробности за разговорите си с Мортенсен, той сподели и вълнението си от това, че отново ще работи с Иън Маккелън (Гандалф), Илайджа Ууд (Фродо) и Лий Пейс (Трандуил), както и с новодошлите Дорнан, Лео Уудал и Кейт Уинслет, които ще играят съответно Страйдър, Халвард и Маригол.

Съркис не само режисира филма, но и ще изиграе главния герой, когото е играл в оригиналната трилогия „Властелинът на пръстените“ на Питър Джаксън, както и в трилогията „Хобит“ .

Звездата също така каза в подкаста, че на този етап няма да разкаже нищо за историята на лентата.