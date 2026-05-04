Това сподели актьорът, който влезе в ролята на Ам-Гъл и който ще режисира новата лента от франчайза
Средната земя намери своя нов Арагорн. Warner Bros. обявиха през април, че любимият на феновете герой от "Властелинът на пръстените" ще бъде изигран от Джейми Дорнан в следващия филм от поредицата - The Hunt for Gollum. Той обаче е посочен като Страйдър - Странникът, който по-късно разкрива, че е Арагорн - наследник на Исилдур, древен крал на Арнор и Гондор.
Виго Мортенсен е актьорът, който първоначално изгира тази роля в трилогията на Питър Джаксън.
Анди Съркис, който пък влезе в образа на Ам-Гъл (Голъм), сега е и режисьор на новата лента. По време на участието си в подкаста на Джош Хоровиц Happy Sad Confused, Съркис сподели, че Виго Мортенсен е много доволен, че Дорнан поема образа на Арагорн. "Виго е много развълнуван и 100% одобрява това", сподели режисьорът.
Въпреки че Съркис не разкри подробности за разговорите си с Мортенсен, той сподели и вълнението си от това, че отново ще работи с Иън Маккелън (Гандалф), Илайджа Ууд (Фродо) и Лий Пейс (Трандуил), както и с новодошлите Дорнан, Лео Уудал и Кейт Уинслет, които ще играят съответно Страйдър, Халвард и Маригол.
Съркис не само режисира филма, но и ще изиграе главния герой, когото е играл в оригиналната трилогия „Властелинът на пръстените“ на Питър Джаксън, както и в трилогията „Хобит“ .
Звездата също така каза в подкаста, че на този етап няма да разкаже нищо за историята на лентата.
