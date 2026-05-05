В последните дни на служебния кабинет министър-председателят Андрей Гюров обяви в социалните медии, че той и министрите от кабинета оставят на наследниците си информация за всичко свършено, както и за това, което предстои.



По думите му държавата не започва отначало с всяко правителство, а управлението трябва да продължи „смислено”. Следващите министри ще получат не просто доклади и разчети, а посока, в която да работят, добави служебният премиер.

„За всички, които се питат как се сменя властта – ето моя личен опит. Показаха ни откъде се светват и се гасят лампите. Това беше урокът по държавност, който получихме в първия ден от старото правителство. Сякаш държавата е стая под наем. Сега аз и моите министри сме от другата страна на ключа. Оставяме всичко така както ние очаквахме да го получим. Оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документите. Изваждаме на светло всичко важно. Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва отначало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно”, заяви Гюров.

