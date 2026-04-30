На влизане в първото пленарно заседание на 52-рия парламент служебният министър-председател Андрей Гюров заяви пред медиите, че очаква новото Народно събрание да демонстрира смелост и принципност, като подчерта, че депутатите трябва да осъзнават обществената подкрепа, довела до тяхното избиране.

„Очаквам народните представители да знаят, че днес влизат в Народното събрание, защото хората излязоха по улиците. Хората искат управление без арогантност, без самозабравяне и без зависимости“, заяви той.

Гюров посочи, че според него през последните месеци служебното правителство е показало, че държавата може да работи по-ефективно и почтено, когато не е обвързана с определени политически модели. „Показа, че може да се работи смело, с гръбнак и с почтеност“, допълни той.

Откриват 52-рото Народно събрание: Депутатите се събират на първо заседание

По отношение на евентуални разговори за участие на министри от служебния кабинет в бъдещо редовно правителство той заяви, че такива не са водени. Гюров подчерта, че очакванията към следващото управление са изключително високи. „Очакваме новите управляващи да не се оправдават, а да отговорят на огромните очаквания на гражданите“, коментира той.

Премиерът допълни, че при наличието на широка политическа подкрепа търсенето на „врагове и оправдания“ би било грешка. Той коментира, че най-важното е да бъдат назначени „правилните хора на правилните места“ и да им бъде дадена подкрепа за реални резултати.

Редактор: Цветина Петкова