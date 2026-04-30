Снимка: БГНЕС
-
Михаела Доцова е новият председател на парламента
-
„Възраждане“ обеща да казва истината в „храма на лъжата“
-
ДПС: Ще подкрепяме политики в защита на интереса на гражданите и държавата
-
ПП-ДБ: Властта не е лиценз за подмяна, започваме демонтаж на модела на завладяната държава
-
"Прогресивна България": Олигархията претърпя поражение, отстраняването ѝ от институциите ще бъде последователно
-
ГЕРБ-СДС: Ще бъдем конструктивна и силна опозиция
-
Президентът очаква стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите
Според него последните месеци служебното правителство е показало, че държавата може да работи по-ефективно и почтено
На влизане в първото пленарно заседание на 52-рия парламент служебният министър-председател Андрей Гюров заяви пред медиите, че очаква новото Народно събрание да демонстрира смелост и принципност, като подчерта, че депутатите трябва да осъзнават обществената подкрепа, довела до тяхното избиране.
„Очаквам народните представители да знаят, че днес влизат в Народното събрание, защото хората излязоха по улиците. Хората искат управление без арогантност, без самозабравяне и без зависимости“, заяви той.
Гюров посочи, че според него през последните месеци служебното правителство е показало, че държавата може да работи по-ефективно и почтено, когато не е обвързана с определени политически модели. „Показа, че може да се работи смело, с гръбнак и с почтеност“, допълни той.
Откриват 52-рото Народно събрание: Депутатите се събират на първо заседание
По отношение на евентуални разговори за участие на министри от служебния кабинет в бъдещо редовно правителство той заяви, че такива не са водени. Гюров подчерта, че очакванията към следващото управление са изключително високи. „Очакваме новите управляващи да не се оправдават, а да отговорят на огромните очаквания на гражданите“, коментира той.
Премиерът допълни, че при наличието на широка политическа подкрепа търсенето на „врагове и оправдания“ би било грешка. Той коментира, че най-важното е да бъдат назначени „правилните хора на правилните места“ и да им бъде дадена подкрепа за реални резултати.
Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни