Първо тържествено заседание на 52-рото Народно събрание. Точно в 10 ч. ще удари първият звънец, а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които ще се заемат. А президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

В парламента влизат общо 5 политически сили, най-голямата е „Прогресивна България" със 131 мандата, следвана от ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. Вчера след лидерска среща стана ясно, че „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” ще се регистрират като отделни политически групи. Така ПП имат 16 депутати, а ДБ - 21. ДПС разполагат с 21 мандата, а най-малката група ще бъде на "Възраждане" с 12 народни представители.

Какво да очакваме от първото заседание на парламента

Първото заседание, по традиция, се открива от най-възрастният сред депутатите - сега това е Румен Миланов от „Прогресивна България".

Редактор: Дарина Методиева