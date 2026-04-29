Какво да очакваме в деня на старта на 52-рото Народно събрание?

Заседанието ще бъде открито в 10.00 ч. в четвъртък. Първата стъпка е новите депутати да положат клетва. Така ще бъде сложен край на мандата на досегашния парламент и новите 240 ще встъпят в длъжност.

Следва изборът на председател на Народното събрание. За разлика от предишните мандати, този път това ще стане бързо, защото „Прогресивна България” има пълно мнозинство от 131 места.

След този избор ще станат ясни и имената на заместник-председателите - по един от всяка формация. Ако ПП-ДБ се разделят на две парламентарни групи, то всяка от тях ще има свой представител.

Очаква се сравнително бързо да се случи и сформирането на самите групи, защото така ще бъде дадена зелена светлина за консултациите при президента.

