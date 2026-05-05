На последните избори ПП и ДБ заедно подобриха резултата си с над 60 хиляди гласа, но след това Асен Василев поиска да се раздели с триото десни – Атанасов, Божанов и Мирчев.

Въпреки че ПП и ДБ разделени в НС ще имат повече възможности за изказвания и членство в комисии, дали с раздялата си не казват на избирателите, че имат проблем.

След пропадането в политическо забвение на левицата, която вече не е парламентарно представена, застрашено ли е от изветряване и т. нар. градско и жълто паважно.

Гости на предаването „Челюсти” по NOVA NEWS бяха политическият анализатор Георги Харизанов и медийният експерт доц. Георги Лозанов.

„Електоратът е разочарован от разделението на ПП и ДБ, защото той гласува за тях, докато бяха заедно, и сега се очаква от тях да бъдат много важен опозиционен глас, защото когато има една политическа сила, която е събрала такава подкрепа, има голям риск властовата инерция да я вкара в автократски политики”, коментира доц. Лозанов.

„Това е пореден пример на неприятния факт, че историята е като някакъв сувенир, който, когато им е изгодно, политиците го използват в своя полза, но рядко се учат от него”, коментира Харизанов.

Редактор: Цвета Лазаркова