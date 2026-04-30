След премахването на задължителната служба през 2008, днес на малобройната ни армия не достигат около 20 % военнослужещи. Логично е да се запитаме тогава как да гарантираме сигурността си и задължителната наборна служба част ли е от подобна гаранция. В студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS гостуваха Александър Симов и Александър Сиди.

"Ние не можем да върнем военната служба. Цялата система и логистика на наборната служба е унищожена. Ако сега го приемем като идея, ще може да заработи след 5-6 години”, заяви бившият депутат от БСП Александър Симов.

Според Александър Сиди от МВРО трябва да се въведе няколкомесечна служба, която да ти дава базисни знания.

