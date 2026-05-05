Какво мислят тийнейджърките за пластичната хирургия, когато камерите не са насочени към тях? Новият епизод на NOVA LAB Грижа отива в една от класните стаи в София, за да се срещне с бъдещите абитуриенти.

Ако досега не сте се замисляли на какъв натиск са подложени днешните младежи заради социалните мрежи, епизодът ще ви отговори на този въпрос. Даниела Пехливанова разговаря с две абитуриентки от столичната Професионалната гимназия по облекла „Княгиня Мария Луиза”. И двете носят името Виктория. И двата споделят мнението си минути, след лекция за рисковете от естетичната медицина, проведена от експерти в техния клас.

"На бала си имам само лек грим. Не смятам да си поставям абсолютно нищо", отговаря едната. После обаче разказва за най-добрата си приятелка:

"Тя мислеше да си сложи хиалурон. Аз я разубеждавах. После разбрах, че казва на другите: "Ще го сложа, ама не казвайте на Вики, за да не ми се скара". Когато го направи, просто ѝ казах "Честито!“ А тя има много хубави устни, но не се вижда по този начин“.

Снимките, които трием безкрай

Колко пъти се замисляме и колко пъти трием снимка преди да я публикуваме в някоя от социалните мрежи? "Много често" признават и двете зрелостнички. Едната Виктория обяснява:

"Имам комплекс за носа. Като малка отнесох грозни коментари. Но съм решила да си остана естествена. Просто като се погледна в снимката, трия, докато ми хареса".

"Стига се до унизителна ситуация – трябва да се обясняваш защо не искаш да оперираш нещо, което харесваш", споделя другата Виктория.

Момиче с ринопластика на 14

Не са редки и случите, в които ученички се подлагат на естетически процедури. "Най-често устни, после импланти, после ринопластика", казват участничките в епизода. И разказват историята на момиче от тяхното училище, което преди години като подарък за 14-годишния си рожден ден, получава от родителите си пари за разкрасителна пластична операция на носа.

Какъв съвет да дадем?

"Подарък преживяване – пътуване, нещо, което ще запомниш. Това има повече стойност", казва едната.

Психологът Мила Иванова, лектор в Центъра за психологическо консултиране и изследвания на Софийския университет, присъства на интервюто. Изводът ѝ от всичко, което чу от момичетата беше, че модата се сменя. „След 20 години пак ще искаме нещо друго. А това, което сме ние, като външен вид, не може да се върне. Задайте си въпроса: "Защо искам да съм някой друг?", добави тя.

Дисморфията – новото заболяване на времето

Психологът обяснява сериозността на ситуацията, в която мнозина, не само подрастващите, изпадат заради зависимостта си от Инстаграм. „Казва се дисморфия и е изкривяване на представите за това кое е нормално. И сега го има не само в лицата, има го и в телата. Хората масово си коригират телата на снимките и не могат да допуснат, че това може да бъде въобще пускано, поствано, ако не се поправи“.

Статистиката, която сподели, е стряскаща. „При възраст 16-25 години до 75% от хората не одобряват телата си. В по-високите възрасти 60% от жените не одобряват телата си и 40% от мъжете“, казва Мила Иванова.

Според нея проблемът ескалира. „Тази дисморфия води до много сериозни отклонения – хранителни разстройства, депресии, бум на тревожността. Тези психологически отклонения са новата симптоматика на нашето време“.

