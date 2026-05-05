Най-малко петима души бяха убити, а още толкова - ранени, при руска атака с три авиационни бомби в центъра на украинския град Краматорск, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във Facebook на президента Володимир Зеленски.

Той каза, че на поразеното място е в ход спасителна операция. Атаката е била насочена срещу центъра на града и е засегнала цивилни.

"Към момента има данни за най-малко петима ранени и петима убити. Изказвам искрените си съболезнования на техните семейства и близки. За съжаление, броят на жертвите може да нарасне", написа Зеленски.

На мястото на удара работят екипи на службите за спешна помощ, в това число спасители и медици.

Ударът е бил нанесен около 17:00 ч. (и българско време). Според ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, полицията, спасителните екипи, общинските служби и медиците проверяват жилищни сгради в близост за жертви и оценяват мащаба на разрушенията.

Краматорск е главният град в частта от източната Донецка област, останала под украински контрол.

