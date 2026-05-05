„Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание". Това написа в профила си във Facebook лидерът на партията Бойко Борисов.

„Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността”, написа Борисов.

Днес той се срещна с посланиците на страните от Европейския съюз у нас. Домакин беше посланикът на Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято родина е ротационен председател на Съвета на ЕС.

„По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България”, пише Борисов.

На срещата са обсъдени Еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран.

Редактор: Ина Григорова