Зендая сподели, че ще си вземе почивка от Холивуд след изключително натоварена 2026 г. Носителката на награда „Еми“ е заета от доста време и ѝ предстоят два проекта през април, два през юли и един през декември.

„Надявам се само да не се отегчите от мен тази година. Наистина ценя всеки, който подкрепя някой от филмите ми или по някакъв начин подкрепя кариерата ми“, каза тя в неотдавнашно интервю.

Първият е „Драмата“ – нейната романтична черна трагикомедия на A24 с участието на Робърт Патинсън, която излиза по кината на 3 април. След това на 12 април се очаква дългоочакваният трети сезон на „Еуфория“ на HBO. Епичният филм на Кристофър Нолан „Одисея“ излиза по кината през юли, последван от „Спайдър-Мен: Нов ден“ с участието на нейния партньор в реалния живот Том Холанд. След това на 18 декември по кината излиза финалната част от трилогията „Дюн: Част трета“ — забележително, в същия ден като следващия проект на Marvel, „Отмъстителите: Денят на страшния съд“.

Том Холанд ще сложи кариерата си на пауза, когато стане баща

Макар да можем да си представим, че актрисата се наслаждава на работата си, тя призна, че е готова за почивка. „След това ще изчезна за малко,“ каза Зендая.

29-годишната актриса не сподели много повече за това какво ще прави по време на планираната си почивка, но циркулират слухове, че тя официално е сключила брак с Холанд. Двамата все още не са потвърдили семейното си положение.

На 1 март дългогодишният стилист на Зендая, Лоу Роуч, заяви, че медиите са „пропуснали“ предполагаемата ѝ тайна сватба с Холанд, и потвърди думите си по време на разговор с Extra. „Казах това, което казах“, добави Роуч тогава.

