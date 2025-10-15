Анди Гарсия се завръща зад камерата с Diamond — съвременен филм ноар, по който работи от близо 15 години.

Номинираният за „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля за участието си в "Кръстникът III" актьор ще участва и като изпълнител на главна роля, редом до впечатляващ актьорски състав, включващ Вики Крийпс ("Невидимата нишка"), носителя на „Оскар“ Брендън Фрейзър ("Китът"), Розмари ДеУит (La La Land, "Рейчъл се омъжва"), номинирания за „Оскар“ Бил Мъри ("Изгубени в превода"), двукратния носител на „Оскар“ Дъстин Хофман ("Рейнман", "Крамър срещу Крамър"), номинирания за „Оскар“ Демиан Бичир (" Омразната осморка"), Дани Хюстън ("Наследници"), Латаня Ричардсън Джаксън ("Последните дни на Птолемей Грей"), Юл Васкес ("Аутсайдерът"), Робърт Патрик ("Терминатор 2") и Рейчъл Тикотин ("Мъж под прицел").

Снимка: Getty Images

Най-новият филм на Гарсия проследява Джо Даймънд — човек, излязъл извън времето, с травматично минало и необикновена способност да решава престъпления, използвайки остроумие и наблюдателност, за да разкрива скритите истини. Това е третият режисьорски проект на Гарсия след документалния филм от 1993 г. Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos и The Lost City от 2005 г.

Продукцията се снима в момента в Лос Анджелис.

„Работя по тази история от близо 15 години. Това не е нещо необичайно за независимите филми. Историите имат нужда от време, за да се разгърнат. Те те преследват, докато продължаваш да работиш върху тях. Когато са готови, в своето собствено време, филмовите богове отварят прозореца на възможността. Може би ги изморяваме с настойчивостта си. И тогава те се предават и те благославят с този изключителен актьорски състав, за да разкажеш историята си. Понякога мечтите се сбъдват. Както казва Джо Даймънд, главният герой в нашата история: "Мечтите са начин да избягаш от реалността си, освен ако тези мечти не са твоята реалност“, споделя Гарсия пред Deadline за своята лента.

Снимка: Getty Images

Съвсем наскоро Дъстин Хофман напомни на феновете защо е истинска холивудска легенда. Той направи рядка поява на червения килим на Международния филмов фестивал в Торонто през септември, за да присъства на премиерата на новия си филм „Тунър“. Хофман поздравява събралите се фенове, раздаде автографи и дори си направи селфита с тях преди да влезе в залата.