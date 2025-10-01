Британски актьор Гали Олдмън беше удостоен с рицарско звание от принц Уилям. Официалната церемония се проведе в замъка Уиндзор на 30 септември. Носителят на "Оскар" за филма "Най-мрачният час" сподели, че е бил много развълнуван, докато приемал отличието от британския монарх за заслуги към драматургията.

67-годишният актьор разказа още, че Уилям дори се е пошегувал приятелски с него по повод ролята му на Джаксън Ламб в сериала "Бавни коне". Самият монарх е голям почитател на телевизионната лента.

The Prince of Wales held an investiture at Windsor Castle this morning! 🎖️



Sir Gary Oldman, Actor, was made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle. The honour recognises services to drama. pic.twitter.com/EVaTTSRqMq — anna (@tokkianami) September 30, 2025

Звездата, която спечели сърцата на малки и големи с ролята си на магьосника Сириус Блейк в поредицата за Хари Потър, каза, че е бил толкова повлиян от емоциите, че едва успял да "намеря гласа си", за да поговори в принца.

„Чувствам се много поласкан, много смирен и поласкан. Това не може да се сравни с нищо друго. Просто беше прекрасно", сподели сър Гари Олдмън.

Prince of Wales a Slow Horses fan, says Gary Oldman as he receives knighthood pic.twitter.com/03ooFLpQ6t — PA Media (@PA) September 30, 2025

Самият принц Уилям е голям фен на историята на Дж. К. Роулинг за училището за магии "Хогуортс".

Гари Олдмън е известен с невероятните си превъплъщения в разнообразни персонажи. В кариерата си в киното има близо 100 роли, сред които емблематичните образи във филмите "Дама, поп, асо, шпионин", "Дракула", "Батман", "Беззаконие", "Опенхаймер", "Петият елемент", "Леон", „Дж. Ф. Кенеди“, „Сид и Нанси“ и много други.

Актьорът спечели първия си "Оскар" за ролята на Уинстън Чърчил, която му донесе поредното световно признание. Той е носител на наградата „Златен глобус“, на три награди на Британската филмова академия и много други отличия.