Първи снимки на Джон Литгоу като професор Албус Дъмбълдор. Шесткратният носител на награда „Еми“ изглежда почти неузнаваем, облечен като директора на „Хогуортс“, по време на снимките на новия предстоящ сериал за Хари Потър. Той носи дълга сива брада, очила с формата на полумесец и дълги тъмни одежди, за да пресъздаде образа на любимия герой.

70-годишният актьор сподели още преди старта на снимките, че изборът му на роля „е дошъл като пълна изненада“, а решението му да се ключи в сериала „не е било лесно“.

FIRST LOOK at John Lithgow as Albus Dumbledore in the HARRY POTTER TV series pic.twitter.com/1HuxpNfq93 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

„Страхувам се, че това ще ме определи за последната глава от живота ми. Но съм много развълнуван“, сподели той пред ScreenRant през февруари.

Първи кадри от телевизионния сериал „Хари Потър” (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Някои прекрасни хора отново насочват вниманието си към Хари Потър. Ето защо това беше толкова трудно решение. Ще бъда на около 87 години на партито за финала", каза още звездата от "Конклав".

I’m speechless. John Lithgow as Dumbledore is already perfect. pic.twitter.com/aAl5LawR6g — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

Литгоу разказа още, че сериалаът ще да обхване всичките седем романа за Хари Потър на Дж. К. Роулинг.

"Ти си магьосник, Хари!": Първа снимка на новия Хагрид от сериала за малкия магьосник (СНИМКА)

„Общата концепция на цялото рестартиране на Хари Потър е цял сезон да е посветен на един роман“, обясни той в епизод на подкаста SmartLess през март. Още тогава актьорът сподели, че чете романа, за да се запознае с героя си.

„Дъмбълдор, той е нещо като ядрено оръжие", каза още звездата от "На гости на третата планета".

Първа снимка на Хари Потър от новия сериал за малкия магьосник (СНИМКА)

Колкото до критиките, че Литгоу няма естествен английски акцент, той отговори:

„Знам, че имаше много хора, ужасени от това, че американец трябва да бъде нает да играе най-великия английски магьосник, но аз ще направя всичко възможно. В интервюто за Би Би Си актьорът напомни, че е играл и Уинстън Чърчил в „Короната“ и "се справих отлично".