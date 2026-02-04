Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
"Царицата на мъченията": Нов случай на мъж и жена, заснемали как изтезават животни и продавали видеата
Това твърди Прокуратурата, която им повдигна обвинения
Прокуратурата повдигна обвинения на двамата задържани в свищовското село Царевец за жестокост към животни. Смята се, че те ги измъчвали, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4–5 хиляди евро в тъмната мрежа. От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Видеоматериалите били с „кръш фетиш“ съдържание. От прокуратурата обясниха какво означава това – получаване на сексуална възбуда от премазване и изтезаване на гръбначни животни. Това се осъществявало чрез стъпкване с крака, сядане върху животното, гилотиниране, мелене и бесене.
Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.
"Царицата на мъченията": Нов случай на мъж и жена, заснемали как изтезават животни и продавали видеата
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
NOVA научи, че имало още един адрес в Свищов, на който живеели Детелин Аврамов и Анита Вачкова. Според информация на ГДНП той работил в строителството, а тя била продавач-консултант. Съседите не предполагали, че там също се извършвали ритуални убийства, а една от стаите е превърната във филмово студио с египетски декор. Вачкова е известна с прозвището „Царицата на мъченията“.
Прокуратурата разследва двамата за умъртвяване на гръбначни животни по особено мъчителен начин, както и за разпространение на порнографски материали. Убивани са кучета, котки, птици, дори риби. Сигнал е подаден от организация с нестопанска цел за защита на животните – Сдружение „Кажи“. Те подали сигнал и за обвинените в същото престъпление мъж и жена от Перник.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
След постъпване на сигнала е извършена проверка от служители на Главна дирекция „Национална полиция“, а събраните материали са изпратени по компетентност в Районната прокуратура – Велико Търново. С постановление от 5 ноември 2025 г. е образувано досъдебно производство за две престъпления – за особена жестокост към гръбначни животни и за създаване, предлагане и разпространение на порнографски материали. И двете деяния са квалифицирани като продължавано престъпление.
За престъплението по чл. 325б, ал. 2 от НК законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 2 000 до 10 000 лева. Ако се докаже, че деянията са извършени с користна цел, наказанието може да бъде увеличено до лишаване от свобода от 3 до 10 години и глоба до 20 000 лева. По второто обвинение – за разпространение на порнографски материали чрез информационни технологии, се предвижда наказание от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. В същия ден Районната прокуратура – Велико Търново е внесла искане в Районния съд в Свищов за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.
Аврамов се признал за виновен. Той заснемал клиповете, а мъченията извършвала Вачкова.
