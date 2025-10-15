Софийското село Казичене се е превърнало в арена на истински „кучешки екшън“. Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора, разкъсват селскостопански животни, домашни любимци и дори хапят колоездачи по пътя към близък язовир. И докато хората търсят решение, институциите си прехвърлят топката. От Столичния инспекторат твърдят, че са били на проверка с екип на „Екоравновесие”. Хората обаче живеят в страх, защото виждат с очите си, че ги наобикалят кучета от опасни породи.

Протест в Бобов дол заради поредно масово отравяне на бездомни кучета

Една от пострадалите при нападение oт куче е баба Любка. В ефира на „Здравей, България” жената разказа, че е хапана три пъти от озверяло животно. „Бях с колелото. Връщах се вкъщи. Кучето се нахвърли върху мен, ухапа ме и ме бутна, паднах на тротоара и си ударих главата”, заяви жената. Тя призова бездомните кучета да бъдат прибрани, тъй като забелязва глутницата и на полето, където пасяла стадото си с крави.

Бездомни кучета нападат деца и домашни любимци в софийско село

Кметът на селото Григор Григоров подчерта, че е търсил съдействие от Столичната община. „Цяла година се моля на „Екоравновесие”. Имам доста докладни. Миналата седмица, със съдействието на зам.-кмета на Столичната община Надежда Бобчева, дойдоха, разходиха се и казаха, че кучетата са безопасни. Най-вероятно чакат да изядат някой човек”, коментира кметът.

Глутница бездомни кучета нахапа жена в Кърджали (ВИДЕО)

Бойко Динчев е друг потърпевш от набезите на глутницата. „Разкъсаха 17 от моите животни. Миналата седмица убиха седем наведнъж. Всички знаем чии са тези кучета. Ходил съм няколко пъти да моля да ги приберат и да ги вържат. Но не се вземат никакви мерки”, каза мъжът.

Повече по темата гледайте във видеото.