Единството и солидарността в НАТО остават най-важният гарант за сигурността на Европа, а България продължава да поема своята отговорност за укрепването на колективната отбрана. Това беше общото послание от срещата на министъра на отбраната Димитър Стоянов с командира на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол адмирал Джордж Уайкоф.

По отношение на Стратегията НАТО 3.0 министър Стоянов подчерта, че страната ни подкрепя усилията за поемане на по-голяма отговорност от европейските съюзници в рамките на Алианса. „Важно е внимателно да бъдат оценени последствията от евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа и възможностите на Европа да компенсира способностите“, заяви министър Стоянов. Той подчерта, че съвместните учения между българските и американските сили трябва да продължат със същата интензивност.

Стоянов информира адмирал Уайкоф за напредъка по модернизацията на Българската армия. Той отбеляза, че до един месец се очаква окончателното приемане на първия многофункционален патрулен кораб за Военноморските сили.

Акцент в разговорите беше и сигурността в Черноморския регион. Министърът на отбраната постави въпроса за развитието на Военноморския координационен елемент във Варна като структура на НАТО у нас чрез създаването на Регионален център за военноморско сътрудничество и насочване на корабоплаването в Черно море. „Считаме, че центърът ще осигури допълнителни способности за ранно предупреждение и контрол върху морския трафик. Това предложение вече получава подкрепа от Румъния и Турция и разчитаме на съюзническата подкрепа по въпроса“, обясни министър Стоянов.

Министър Стоянов представи в Брюксел одобрения Национален план за повишаване на разходите за отбрана

Адмирал Уайкоф, който е на официално посещение у нас, определи България като надежден съюзник и стратегически партньор на първа линия на Източния фланг на НАТО. Той подчерта значението на изпълнението на регионалните отбранителни планове и необходимостта от по-нататъшно развитие на логистичната свързаност и военната мобилност. По думите му трябва да се разшири логистичната част от оперативните планове за региона. „Колкото повече диверсифицираме военните коридори, толкова по-добре за сигурността на Алианса“, подчерта адм. Уайкоф.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещна командира на Съвместното командване на силите на НАТО-Неапол адмирал Джордж Уайкоф

„Влошената среда на сигурност е огромно предизвикателство пред всички страни-членки и партньори на НАТО. То може да бъде преодоляно единствено посредством обединени усилия и координирани действия на Алианса, както и чрез повишаване степента на готовност, нивото на подготовка и оперативна съвместимост на националните и съюзни формирования“. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при срещата си адмирал Джордж Уайкоф.

Снимка: Министерство на отбраната

Проведените разговори бяха фокусирани върху сигурността в Черноморския регион, ролята на България като съюзник от Източния фланг на Алианса и стратегическите предизвикателства пред страната ни, участието ни в мисии, операции и учения на НАТО и процесът по модернизация на българските Въоръжени сили.

По време на посещението беше отделено специално внимание на изпълнението на регионалните планове за възпиране и отбрана и ролята на Многонационалната бойна група в тях. Разгледани бяха възможностите за повишаване на способностите по Източния фланг на Алианса и създаването на Щаб на многонационална дивизия на територията на България.

По отношение на поемането на по-големи ангажименти, включително финансови разходи, за отбраната на Европа от европейските съюзници и Канада за сметка на САЩ, адмирал Ефтимов беше категоричен, че в НАТО и ЕС са предприети ключови процеси, които ще окажат своя решителен принос за изпълнението на поставените изисквания. Той подчерта приемането на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП на страната ни до 2035 г., използването на възможностите, които предоставя инструмента на ЕС „Мерки за сигурност в Европа (SAFE)“ и предприетите мерки за стимулиране на европейската отбранителна индустриална база, които ще осигурят придобиването на необходимите отбранителни способности.

Адмирал Ефтимов изрази признателност за последователната работа и взаимодействието на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол с Въоръжените сили на България в процеса на оперативно планиране. Той отбеляза, че това посещение, броени дни преди провеждането на Срещата на върха на Алианса в Анкара, е демонстрация на стратегическата ангажираност на съюза към Черно море и Западните Балкани, както и потвърждение на значимата роля на страната ни за сигурността и стабилността на региона.

Редактор: Цветина Петрова