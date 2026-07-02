Водещото трио от героите в "Земя на мафията" (MobLand) ще се завърне заедно за очаквания трети сезон на хитовия криминален сериал на Paramount+. След известна задкулисна драма, Том Харди остава и ще продължи да играе заедно с Хелън Мирън и Пиърс Броснан.

Преди месец Харди се готвеше да напусне поредицата и да изостави образа на Хари да Соуза, след като противоречията между него и сценариста, изпълнителния продуцент и шоурънър Джез Бътъруърт по време на продукцията на втори сезон ескалираха до степен, в която двамата вече не можеха да работят заедно.

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В продължение на седмици темата беше активно дискутирана в общественото пространство. Хелън Мирън дори подкрепи Харди с публикация в Insagram.

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Според източници наскоро се е провела среща между Харди и Бътъруърт в Лондон, на която е присъствал и изпълнителния продуцент на сериала Дейвид Гласър. Според информацията срещата е протекла много добре и в тон на разбирателство. Също така източници сочат, че изпълнителният продуцент на MobLand Гай Ричи също е участвал в процеса на възстановяване на отношенията, което е довело до завръщането на Харди в сериала.

Новият сезон е съсредоточен върху героите на Харди, Мирън и Броснан - съответно Хари, Мейв и Конрад. Криминалната драма беше подновена за втори сезон миналата година, след като регистрира втория най-голям старт на Paramount+ за оригинален сериал след Landman.

Снимка: Getty Images

Смята се, че Харди е имал тригодишен договор от самото начало, така че завръщането му би било доста лесно. Миналия месец излезе информация, че сред причините за влошаване на отношенията между участниците в сериала са системни закъснения от страна на Харди. Коментираше се, че Харди е уволнен от сериала и заради закъсненията и заради това, че се е опитвал да променя диалозите между героите. Продуцентите и шоурънъра Джез Бътъруърт от своя страна не били доволни от това, защото според тях той се опитвал да направи поредицата повече своя. След като информацията, че звездата от "Венъм" вече няма да е част от шоуто, последва реакция и от страна на феновете, които защитиха Харди. Те също така заявиха, че сериалът може би ще трябва да приключи, ако актьорът от "Легенда" не участва, тъй като неговата роля и професионална игра бяха сред открояващите се елементи и в двата сезона.

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MobLand разказва за две мафиотски семейства, които влизат във война, заплашваща да разруши империите и животите им. В актьорския състав са още Пади Консидайн, популярен от "Домът на дракона" в образа на крал Визерис Таргариен, Джоан Фроггат, Лара Пулвър, Ансън Буун, Мандийп Дилън, Жасмин Джобсън, Джеф Бел, Даниел Бетс, Лиса Дуан и Емили Барбър.

Редактор: Цветина Петрова