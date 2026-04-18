Том Круз се завръща за „Топ Гън 3“, обявиха от Paramount по време на CinemaCon в Лас Вегас, както и продуцентът Джери Брукхаймер. Сценарист на лентата ще бъде Ерен Крюгер.

Втората част от историята за въздушните асове в американската армия „Топ Гън: Маверик“ се превърна в блокбъстър хит, при това по време на паднемията от COVID-19, когато повечето кина бяха затворени. Той спечели 1,5 милиарда долара в световния боксофис с бюджет от 170 милиона долара.

Круз се завърна отново в ролята си на Пийт „Маверик“ Мичъл 36 години след първия филм от 1986 година. Този път неговата задача беше да обучи нов випуск пилоти как успешно да изпълняват опасна мисия. Сред младите надежди беше Брадли „Рустър“ Брадшоу (Майлс Телър) - син на най-добрия му приятел Ник "Гуус" Брадшоу. Заедно, Маверик и Брадшоу, успяват да завършат мисията със своите колеги и да се върнат у дома невредими.

"Топ Гън:Маверик" беше и последният филм на Вал Килмър, който изигра адмирал Том „Айсмен“ Казански. Подробности за новия "Топ Гън" все още не са известни.